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أخبار العالم

إصابات كورونا في العالم تتخطى حاجز 3.5 مليون وأكثر من 245 ألف وفاة

الأحد 03/مايو/2020 - 01:33 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في العالم تتخطى حاجز 3.5 مليون وأكثر من 245 أل
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دعاء أبوهشيمة
أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به لأكثر من 3.5 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى أكثر من مليون و128 حالة. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات قد تجاوز 245 ألفا.

وأوضحت المنصة، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3,500,652 حالة حول العالم.

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 245,048 حالة وفاة على مستوى العالم.

أضافت أن عدد المتعافين من الفيروس المستجد بلغ 1,128,466 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا والبرازيل وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و160 ألف إصابة إلى جانب أكثر من 67 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 246 ألف إصابة وأكثر من 25 ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا أكثر من 209 ألف إصابة ونحو 29 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و877 إصابة و4633 وفاة.

وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الفيروس إذ تحصي أكبر عدد من الإصابات والوفيات ، وكلها أرقام لا تمثل سوى جزء من الحصيلة الفعلية لانتشار الفيروس.
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