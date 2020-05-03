خريطة الدوريات الخمسة الكبرى بعد فيروس كورونا.. بين الإلغاء و مخاوف الاستئناف

يعيش عشاق ومتابعو كرة القدم حول العالم، حالة من الترقب حول مصير الدوريات التي توقفت مؤخرًا بسبب تفشي فيروس الكورونا المستجد "كوفيد-19"، خاصة الدوريات الخمس الكبرى والتي تحظى باهتمام إعلامي كبير.





ومنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، للاتحادات الوطنية بالقارة، مهلة حتى يوم 25 مايو المقبل، لتحديد المصير النهائي لدوريات الأوروبية للموسم الحالي، إما بالإكمال أو بالإلغاء.





ويثير انتشار فيروس كورونا القلق والرعب حول العالم، خاصة مع وصوله إلى منافسات كرة القدم، وتسببه في توقف النشاط الرياضي محليًا وعالميًا.





وأعلنت اتحادات الكرة في أغلب دول العالم، وقف النشاط، وتأجيل المنافسات إلى أجل مسمى، في انتظار خفض معدلات الإصابة بالفيروس، وتحسن الأوضاع الصحية.





وفي التقرير التالي نعرض الخطوات التي أتُبيعت أو سيتم إجراءها خلال الأيام المقبلة قبل مهلة "اليويفا" في الدوري الخمس الكبرى (الإنجليزي-الألماني-الفرنسي-الإسباني- الإيطالي).





الدوري الإنجليزي

افتتحت أندية أرسنال وتوتنهام وبرايتون وويست هام، ملاعبها أمام لاعبيها للتدريب بشكل فردي، على أمل استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز في 8 يونيو والانتهاء منه في نهاية يوليو المقبلين، ليتناسب مع خطط المنافسة الأوروبية، وهو الأمر الذي يتطلب قبلها التدريب كاملًا بداية من 18 مايو القادم.

ومن المقرر أن تجتمع أندية الدرجة الأولى الإنجليزية يوم الجمعة المقبل، لمناقشة خيارات إعادة التشغيل، وقال وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، إنه كان على اتصال مع الأندية بشأن استئناف الدوري الممتاز في أقرب وقت ممكن.





الدوري الفرنسي



أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس تتويج باريس سان جيرمان باللقب بعد اعتماد الترتيب الحالي لموسم 2019-2020 الذي أنهاه المسؤولون بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.





واستسلمت رابطة الأندية الفرنسية لقرار رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، بعدم استكمال منافسات الموسم الكروي الحالي، ليتم إلغاء الموسم وتتويج سان جيرمان بلقب دوري الدرجة الأولى، كما تم تتويج لوريان بلقب الدرجة الثانية.





الدوري الإيطالي

ذكرت "لا ريبوبليكا" أن رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي سيعلن في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء إلغاء مسابقة الدوري كما حدث في دوريات أوروبية أخرى.





ورغم الأنباء التي تتردد حول إمكانية إلغاء الكالشيو، وأعلنت عدد من الفرق مثل روما، لاتسيو، ساسوولو، وتلك التي تتمركز في جنوب البلاد العودة للتدريبات خلال الأسبوع الجاري استعدادًا لاستئناف المسابقة.





الجدير بالذكر أن جميع الأندية المشاركة في بطولة الدوري الإيطالي قد صوتت برغبتها قبل أيام في عودة المباريات ولكن هذا يتوقف على موافقة الحكومة.





الدوري الألماني







أعرب وزير الداخلية والرياضة الألماني هورست سيهوفر الأحد عن دعمه لاستئناف الدوري الألماني، والذي يعد هو الدوري الأقرب للعودة خلال الفترة المقبلة.





وعادت الأندية الـ18 في دوري الدرجة الآولى تدريباتها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على أرضية الملعب.





وتبدو رابطة الدوري الألماني مصممة على إنهاء الدوري في 30 يونيو لضمان حصول الأندية على إيرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ300 مليون يورو.





الدوري الإسباني

يبحث الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الوقت الحالي عن سبل استكمال بطولة الدوري الإسباني بشكل طبيعي حتى لا يتم إلغاء الموسم.





وفي مؤتمر صحفي اليوم الأحد لرئيس الوزراء، أجاب على سؤال بشأن عودة كرة القدم، وقال: "أنا آمل في عودة الرياضة، وأعتقد أنها ستعود قريبًا، وستكون الاتحادات هي التي تقرر".





وكانت منافسات كرة القدم المحلية في إسبانيا قد توقفت منذ منتصف مارس الماضي بعد تفشي وباء كورونا الجديد في البلاد وأغلب دول أوروبا.