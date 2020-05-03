الثأر لشهداء الوطن.. بطولة جديدة في سجل القوات المسلحة الحافل

تابع مرصد الأزهر قيام القوات المسلحة الباسلة بتنفيذ 22 مداهمة، و16 عملية نوعية، لتطهير أرض سيناء الحبيبة من البؤر الإرهابية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف، و(8) جنود، أثناء الاشتباك مع العناصر الإجرامية، بعد أن كبَّدوا العناصر التكفيرية خسائر فادحة في الأرواح، أدَّت إلى مقتل (126) تكفيريًا.





وأشاد الأزهر بجهود القوات المسلحة، وبطولة أبنائها الذين يقدمون النَّفس والنَّفيس، والغالي والرخيص، في حربهم مع الإرهاب، سعيًا لاستقرار مصر وسلامة أمنها وأرضها.





وأكد المرصد أن الشعب المصري على وعيٍ كافٍ بما يحاك له خلف الأَكَمة، وأن جموع الشعب المصري يقفون خلف مؤسساتهم الرسمية في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصرنا.





وتوجه المرصد إلى الله -تعالى- أن يرحم الشهداء، وأن ينزلهم منازل الأبرار، وأن يشفي المصابين، ويلبسهم ثوب الصحة والعافية، وأن يحفظ مصرها وشعبها من كل مكروهٍ وسوء.