الكرملين: سيتعين على بوتين العمل لبعض الوقت في ظروف محدودة بسبب كورونا

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيضطر " لبعض الوقت" للعيش والعمل في ظل ظروف محدودة بسبب فيروس كورونا.





وأضاف بيسكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية - "من الواضح أنه لا يمكن رفع الاحتياطات خلال ليلة واحدة.. سيتعين علينا جميعا أن نعيش في ظل هذه الإجراءات الاحترازية لفترة من الوقت، وخاصة رئيس الدولة".





وكان بيسكوف، قد أعلن يوم الجمعة الماضي أن الكرملين يتخذ إجراءات صارمة لحماية صحة الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك عقب إصابة رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا المستجد.





ومدد الرئيس الروسي، يوم الثلاثاء الماضي، نظام العزل الصحي المفروض في البلاد والهادف لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى 11 مايو الجاري.





