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فن

آمال ماهر تشكر جمهورها على تفاعلهم على أغنية اللى قادرة.. شاهد

الأحد 03/مايو/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة آمال ماهر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر تغريدة تشكر فيها جمهورها على تفاعلهم على أغنيتها "اللى قادرة".

فيما كتبت فى التغريدة قائلة :"شكرا ،#آمال_ماهر⁩ #اللي_قادرة⁩ #رمضان_2020#مسلسل_ليه_لأ
لسماع الأغنية على ⁧#اليوتيوب".


فيما حققت أغنية "اللي قادرة" لـ آمال ماهر تتر مسلسل  "ليه لأ" نجاحا كبيرا جدًا، حيث حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة بها على اليوتيوب، كما احتلت التريند رقم 6.

أغنية "اللي قادرة"  كلمات نادر عبد الله، والحان وتوزيع موسيقي : خالد عز، وهندسة صوتية: محمد إسماعيل، وباص جيتار : أحمد رجب، وجيتار أحمد حسين.

مسلسل "ليه لأ" بطولة الفنانة أمينة خليل، بجانب كل من هاني عادي، ومحمد الشرنوبي، وشيرين رضا، وهالة صدقي، وعدد كبير من النجوم.
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