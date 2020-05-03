الأهرام للمشروبات تساهم بـ 5.6 مليون جنيه لمكافحة فيروس كورونا

الأهرام للمشروبات لدعم المجتمع المصري، ساهمت الشركة بـ 5.6 مليون جنيه مصري لمكافحة فيروس كورونا المستجد ودعم الفئات المتضررة من توابعه داخل المجتمع المصري. استكمالًا لجهود شركةللمشروبات لدعم المجتمع المصري، ساهمت الشركة بـ 5.6 مليون جنيه مصري لمكافحة فيروس كورونا المستجد ودعم الفئات المتضررة من توابعه داخل المجتمع المصري.





تبرعت شركة الأهرام للمشروبات 260,000 لتر من الكحول الإثيلي بتركيز 96% لدعم الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كرورونا، حيث تم تخصيص وتوريد هذه الكمية للهيئة المصرية للشراء الموحد و الإمداد و التموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية و ذلك بغرض إنتاج المطهرات والمعقمات و توزيعها علي القطاع الصحي بالدولة بهدف مساندة جيش مصر الأبيض.





كورونا المستجد وإجراءات النظافة والتطهير التي يجب اتباعها وكيفية التعامل مع الآخرين لتجنب الإصابة وانتقال الفيروس. كما أطلقت شركة الأهرام للمشروبات حملة توعية حول فيروسالمستجد وإجراءات النظافة والتطهير التي يجب اتباعها وكيفية التعامل مع الآخرين لتجنب الإصابة وانتقال الفيروس.





وتضمنت هذه الحملة توزيع شنط تحتوي على صابون مطهر ومنشورات توعوية علي4,000 أسرة مصرية داخل المجتمعات التي تعمل بها الشركة إلى جانب الملصقات التوعوية التي تم نشرها بجميع المناطق الرئيسية في هذه المجتمعات.





وبمناسبة شهر رمضان الكريم، وكعادة شركة الأهرام للمشروبات، قامت الشركة بالتعاون مع جمعية الأورمان بتوزيع 4,000 شنطة رمضان على العائلات المصرية. وتحتوي هذه الشنط على ارز، وشعرية، ومكرونة، وزيت، وفول، وشاي، وشكر، وتمر.





ومن جانبه قال المدير التنفيذي و العضو المنتدب لشركة الأهرام للمشروبات، هانز السعدي : "ستظل دائمًا المسؤولية المجتمعية ركيزة اساسية من ركائز الشركة وتواجدها وعملها في السوق والمجتمع المصري، وفي ظل الأزمات تتضاعف هذه المسؤولية ولهذا سنواصل دعمنا الدائم للشعب المصري، لأنه جزء لا يتجزأ من مهام وعمل القطاع الخاص".



