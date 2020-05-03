فى عيد ميلاد ميريام فارس.. عمرها الحقيقى ومحطات مشوارها الفنى

تحتفل اليوم الفنانة ميريام فارس بعيد ميلادها ال 37 فهى من مواليد 3 ماية 1983 و درست ميريام في معهد الموسيقى الوطني "الكونسرفاتوار" لمدة أربع سنوات، وشاركت في سن السادسة عشرة في مهرجان الأغنية اللبناني على شاشة تلفزيون لبنان حيث ربحت الجائزة الذهبية. وبعد ذلك شاركت في ستوديو الفن ضمن فئة الأغنية الشعبية اللبنانية.
بدأ المشوار الفني الحقيقي للفنانة ميريام فارس بعد ان قامت شركة ميوزك ماستر بإنتاج أول ألبوم لها بعنوان "أنا والشوق" عام 2003 ، كما قامت بتصوير أغنيتين من الألبوم على طريقة الفيديو كليب وهما "أنا والشوق" و"لا تسألني".