فى عيد ميلاد ميريام فارس.. عمرها الحقيقى ومحطات مشوارها الفنى

فى سياق آخر انتهت المطربة اللبنانية ميريام فارس من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هانى ربيع.





والثانية باللهجة اللبنانية من كلمات ايلى حنا، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع وليد المسيح ، ومن المقرر طرحهما تباعًا على "يوتيوب" فى موسم الصيف على فترات متباعدة.



