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فن

فى عيد ميلاد ميريام فارس.. عمرها الحقيقى ومحطات مشوارها الفنى

الأحد 03/مايو/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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شروق حمدى

تحتفل اليوم الفنانة ميريام فارس بعيد ميلادها ال 37 فهى من مواليد 3 ماية 1983 و درست ميريام في معهد الموسيقى الوطني "الكونسرفاتوار" لمدة أربع سنوات، وشاركت في سن السادسة عشرة في مهرجان الأغنية اللبناني على شاشة تلفزيون لبنان حيث ربحت الجائزة الذهبية. وبعد ذلك شاركت في ستوديو الفن  ضمن فئة الأغنية الشعبية اللبنانية.


بدأ المشوار الفني الحقيقي للفنانة ميريام فارس بعد ان قامت شركة ميوزك ماستر بإنتاج أول ألبوم لها بعنوان "أنا والشوق" عام 2003 ، كما قامت بتصوير أغنيتين من الألبوم على طريقة الفيديو كليب وهما "أنا والشوق" و"لا تسألني".


اشتهرت بأغاني عديدة ك "أنا والشوق" و "حقلق راحتك" و "مكانه وين" و "إيه اللي بيحصل" وغيرها خصوصا الأغاني المصورة التي تحتوي المشاهد الاستعراضية.


فى سياق آخر انتهت المطربة اللبنانية ميريام فارس من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هانى ربيع.

 والثانية باللهجة اللبنانية من كلمات ايلى حنا، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع وليد المسيح ، ومن المقرر طرحهما تباعًا على "يوتيوب" فى موسم الصيف على فترات متباعدة.

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