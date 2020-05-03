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تعليم

محافظ الدقهلية: 523 مليون جنيه تكلفة إنشاء وتطوير 88 مدرسة استعدادا للعام الدراسي القادم

الأحد 03/مايو/2020 - 06:29 م
محافظة الدقهلية
محافظة الدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم انفاق 523 مليون جنيه لإنشاء وصيانة وتطوير 88 مدرسة بمراكز ومدن وقرى المحافظة تضم 1526 فصل دراسي تدخل الخدمة خلال العام الدراسي القادم . 

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير منظومة تعليمية متطورة تواكب التطورات الجارية على الساحة الدولية وتنافس نظم التعليم في أنحاء العالم ليخرج طلاب متميزين ومبدعين،كما نعمل على تخفيض كثافة الطلاب في الفصول . 

ومن جانبه قال المهندس ابراهيم ابو عرب إنه تم الاسناد لإنشاء 27 مدرسة تضم448 فصل بتكلفه 207.3 مليون جنيه.

بالإضافة إلى تسليم مواقع11 مدرسة تضم 163 فصل بتكلفه 82 مليون جنيها.

واضاف أنه تم الانتهاء من صيانة وتطوير 30 مدرسة وتسليمها للعمل بتكلفة 51 مليون و87 الف جنيه تضم 547 فصل،فضلا عن تسليم 20 مدرسة تضم 368 فصل بتكلفة 182.5 مليون جنيه.
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