AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب باسم ياخور.. شاهد

الأحد 03/مايو/2020 - 07:35 م
مقلب رامز جلال في
مقلب رامز جلال في باسم ياخور
Advertisements
مصطفى كرم
شارك الفنان رامز جلال، جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بفيديو جديد من مقلب برنامجه في الفنان باسم خوري. 

وعلق رامز جلال، على الفيديو، "‏رعب باسم ياخور من تعبان ‎#رامز_مجنون_رسمي". 


وقع الفنان السوري باسم ياخور، ضحية مقلب الفنان رامز جلال «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم الأحد، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا بأنهم ضحية رامز جلال.


وكعادته في السخرية من الضيف، قال رامز جلال عن باسم ياخور "ده مش ممثل ياجماعة ده مصارع شايفين عملاق إزاي"، متابعا "شبه هرقل تحسه بلطجى داخل خناقة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصلة سخرية من رامز جلال لـ غادة عادل في رامز مجنون رسمي .. فيديو

غادة عادل ضحية مقلب رامز جلال

شاهد.. صدمة ياسمين صبري بعد رؤية رامز جلال

باسم ياخور الضحية الـ 10 لـ رامز مجنون رسمي

مش ممثل ده مصارع.. رامز جلال ومقدمة خاصة للنجم السوري

شاهد.. صدمة باسم ياخور بعد رؤية رامز جلال

ترشيحاتنا

باسم ياخور يستغيث بـ أروى لإنقاذه.. ورامز يرد: باعتك بألفين درهم

كانت عايزة تشتغل موديل.. التفاصيل الكاملة لانتحار زوجة بأكتوبر

مصرع إمام مسجد على يد بلطجي في الشرقية.. تفاصيل

بعد تجاوز الـ 6 آلاف حالة.. تفاصيل خطة الصحة لاستيعاب زيادة المصابين بـ كورونا

القوات المسلحة: القوات الجوية تدمر 228 مخبأ واكتشاف ٨ فتحات نفق بشمال سيناء

أخبار الفن.. وفاة نجم عالمي بسبب كورونا.. وعايدة رياض تتصدر التريند بسبب تصريح أنا مسيحية

AdvertisementS

مصرع إمام مسجد على يد بلطجي في الشرقية.. تفاصيل

«الوزراء»: اعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا أدلة دامغة على تورط الصين في انتشار كورونا

وليد العطار يكشف حقيقة وفاة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

التقرير الأول عن دراما رمضان .. الأعلى للإعلام يشيد بمسلسل الاختيار.. ويؤكد انخفاض المخالفات عن العام السابق

بعد تجاوز الـ 6 آلاف حالة.. تفاصيل خطة الصحة لاستيعاب زيادة المصابين بـ كورونا

عداد كورونا في مصر.. 6465 إصابة و429 وفاة.. وتعافي 1562 حالة

تريند الفن.. ديانة عايدة رياض تثير الجدل في السعودية.. عدد زيجات سلوى عثمان.. الموت يفجع تامر شلتوت

بعد التنمر عليه بسبب الاختيار.. أحمد العوضي يسخر من نفسه

تفاصيل وأسعار شقق وزارة الإسكان خلال مايو.. 1359 بمشروع جنة.. و2662 فى سكن مصر.. و1061 ضمن دار مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تي شيرت وحذاء غريب.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال مختلفة

طريقة عمل ورقة اللحمة خطوة بخطوة.. فيديو

مسجد بـ 16 فناء .. قصة إنشاء الجامع الكبير في تنزانيا