أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب باسم ياخور.. شاهد

شارك الفنان رامز جلال، جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بفيديو جديد من مقلب برنامجه في الفنان باسم خوري.





وعلق رامز جلال، على الفيديو، "‏رعب باسم ياخور من تعبان ‎#رامز_مجنون_رسمي".









وقع الفنان السوري باسم ياخور، ضحية مقلب الفنان رامز جلال «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم الأحد، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا بأنهم ضحية رامز جلال.









وكعادته في السخرية من الضيف، قال رامز جلال عن باسم ياخور "ده مش ممثل ياجماعة ده مصارع شايفين عملاق إزاي"، متابعا "شبه هرقل تحسه بلطجى داخل خناقة".



