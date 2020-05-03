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مرأة

مع الكمامة والكحول.. مريام فارس تحتفل بعيد ميلادها .. شاهد

الأحد 03/مايو/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة مريام فارس علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة هي تحتفل بعيد ميلادها.

وظهرت مريام بإطلالة كاجول بجاكت جينز وفستان باللون الرمادي واعتمدت تسريحة بسيطة ورفعت شعرها للاعلي ديل حصان، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج هائ وبسيط .

وكانت مريام التقطت الصورة مع تورته مكتوب عليها عيد ميلاد سعيد وعليها زجاجة كحول مصممة بهذا الشكل بالتزامن مع الازمة التي يعيشها العالم وفيروس كورونا .

والتقطت صورة مع مجسم بلالين يرتدي كمامة وكتبت مريام علي الصورة" Celebrating my birthday 🌸 #خليك_بالبيت".

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