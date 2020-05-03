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برلمان

تحرك عاجل من البرلمان لصرف رواتب وحوافز المعلمين على أساسي 2019.. تفاصيل

الأحد 03/مايو/2020 - 09:21 م
صرف رواتب وحوافز
صرف رواتب وحوافز المعلمين
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فريده محمد
تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن أزمة صرف رواتب وحوافز المعلمين على أساسي 2014 وتأثيره السلبي على أوضاعهم.

وأوضح في طلبه أنه ما زالت وزارة التربية والتعليم تصرف رواتب وحوافز ومكافآت المعلمين على أساسي راتب 2014، في حين تتم الاستقطاعات كالتأمينات والمعاشات والضرائب على أساسي راتب 2019 ما يعد استقطاع أكبر من الاستحقاقات التي يحصل عليها المعلمين.

وأكد أن تلك المشكلة ستتسبب في تكبيل المعلمين بظلم جديد ومعاناة نتيجة معاملة راتبه بنظام قديم لم يعد يتناسب مع ظروف الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحالي، في حين يتم محاسبته في الخصومات على أساسي 2019، ما يمثل ظلما كبيرا عليه.

وتابع: وستؤدي تلك الأزمة إلى عزوف عدد كبير من المعلمين عن مهنة التدريس وفتح الباب للدروس الخصوصية حتى يتمكن المعلم من تعويض قلة هذا الراتب من أبواب خلفية أخرى لسد احتياجات ومتطلبات أسرتهم.

ولفت أنه في الوقت الذي تحاول فيه الوزارة وضع خطة لتطوير التعليم والنهوض بالقطاع والعمل على حل مشكلاته وتحليلها، ما زالت تتجاهل أوضاع المعلمين والنظر في رواتبهم، ووضع خطة لسد العجز في المدارس، مما سيؤدي لعواقب وخيمة ستضر بالمنظومة.

وطالب بتدخل سريع وعاجل من الوزير وصدور قرار بتعجيل صرف رواتب المعلمين وحوافزهم ومكافآتهم على أساسي 2019.
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