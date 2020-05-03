السعودية تهنئ مصر بذكرى العاشر من رمضان.. وقطان: تبرعت بدمي في النادي الأهلي

وجهت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، التهنئة إلى مصر بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر الموافقة العاشر من رمضان المبارك.





وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية، أحمد قطان عبر تويتر: "أرفع لمصر الحبيبة رئيسا وحكومة وشعبا بأحر التهاني القلبية بمناسبة ذكرى حرب العاشر من رمضان التي انتصر فيها الجيش المصري الباسل ذلك الانتصار الذي أعاد للأمة العربية أمجادها".





وأضاف قطان: "وأتذكر أنني في ذلك الوقت كنت ولا زلت طالبًا في جامعة القاهرة في العشرين من عمري وتوجهت مع أصدقائي في النادي الأهلي للتبرع بالدم في مقصورة إستاد مختار التتش وكلما مررت أمام تلك المقصورة أتذكر تلك الأيام التي لا تنسى".





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه التهنئة للشعب المصري وجيشه بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلا: "تُهل علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، أحد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث والذي صنعته العسكرية المصرية لتبقى ذكراه خالدة في وجداننا جميعًا، ليس فقط لأنه يوم العزة والكرامة، بل لأنه جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل بدقة التخطيط، وبجسارة التنفيذ، ليصبح ذلك اليوم نموذجًا ملهمًا ومنهج عمل للعبور إلى المستقبل".