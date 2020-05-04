أجهزة تعقيم وتوزيع الكمامات وزيادة القطارات.. نقل النواب تفند جهود الحكومة لاستقبال عيد الفطر

أشاد أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بجهود الحكومة التى تمثلت فى البدء فى تركيب اجهزة التعقيم فى محطات مترو الأنفاق وتوزيع الكمامات وزيادة عدد القطارات لمنع وجود تكدسات داخل المحطات.





وقال "الخشب" لـ"صدى البلد"، إن الحكومة تقوم بجهود ضخمة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، مشيرًا الى ان الزحام هو من العناصر الأساسية لانتشار فيروس كورونا ولذلك تقوم وزارة النقل بتركيب اجهزة تعقيم جديدة فضلا عن توزيع الكمامات، معقبًا:" الوزير نفسة قام بتوزيعها للمواطنين".





وأشار عضو لجنة النقل بالبرلمان، الى أن دخول عيد الفطر من المحتمل ان يصحبه زحاما لذلك تقوم الحكومة بمضاعفة جهودها ومضاعفة عدد القطارات لضمان عدم وجود أى أزدحام.



