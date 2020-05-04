أجهزة تعقيم وتوزيع الكمامات وزيادة القطارات.. نقل النواب تفند جهود الحكومة لاستقبال عيد الفطر

أشاد أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بجهود الحكومة التى تمثلت فى البدء فى تركيب اجهزة التعقيم فى محطات مترو الأنفاق وتوزيع الكمامات وزيادة عدد القطارات لمنع وجود تكدسات داخل المحطات.
وقال "الخشب" لـ"صدى البلد"، إن الحكومة تقوم بجهود ضخمة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، مشيرًا الى ان الزحام هو من العناصر الأساسية لانتشار فيروس كورونا ولذلك تقوم وزارة النقل بتركيب اجهزة تعقيم جديدة فضلا عن توزيع الكمامات، معقبًا:" الوزير نفسة قام بتوزيعها للمواطنين".
وأشار عضو لجنة النقل بالبرلمان، الى أن دخول عيد الفطر من المحتمل ان يصحبه زحاما لذلك تقوم الحكومة بمضاعفة جهودها ومضاعفة عدد القطارات لضمان عدم وجود أى أزدحام.
جاء ذلك بعد أن قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تقوم بالتعقيم المستمر بمترو الأنفاق، وبدأنا تركيب أجهزة تعقيم في المحطات مع "توزيع كمامات"، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال في بعض القطارات قد تكون كبيرة لذلك تم توفير عدد من القطارات للخطوط التي سوف تشغل زحاما لمنع التكدس.
فيما أعلن المهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، أن الشركة بدأت في الاستعدادات النهائية لقدوم عيد الفطر المبارك، وفقًا للآتي :
زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات بشكل متنقل.
ماكينات VTM بمحطات الخط الثالث، لحجز تذاكر المترو، لمواجهة زحام الركاب بالمحطات.
تجهيز نحو 15 قطارا إضافيا سيتم الدفع بهما وقت الذروة خلال رحلات العيد.
زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة للمترو خلال أيام عيد الفطر المبارك.