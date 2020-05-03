6 أطعمة ممنوعة على المرأة الحامل في الصيام.. تعرفى عليها

- اللبن المبستر والأجبان الطرية : تجنبي الأجبان الطرية واللبن غير المبستر لانها قد تحتوي على بكتريا الليستريا وهي بكتريا تهدد صحة الأم والجنين.





- العصائر الطازجة غير المبسترة

خاصة المقدمة في المطاعم أو محلات العصائر وبعض محلات السوبرماركت قد تكون غير مبسترة، وبالتالي فهي غير محمية من البكتريا الضارة كالسالمونيلا الإشريكية القولونية.





- اللحم غير المطهو جيدا حيث أن اللحم النيء أو غير المطهو جيدا قد يحوي جرثومة التوكسوبلازما أو بكتيريا أخرى مثل اللانشون والسجق والبرجر.





- الكبد

الكبد من الأطعمة الغنية بفيتامين أ، والذي تؤثر الكميات الكبيرة منه على صحة الجنين بصورة سلبية للغاية.





- الكافيين الزائد عن الحد

إن استهلاك الكافيين بشكل معتدل آمن أثناء الحمل؛ إلا أن الأمر غير واضح تماما حول تأثير استهلاك كميات كبيرة من الكافيين خلال الحمل وعلاقته بخطر حدوث إجهاض.





- المأكولات البحرية المدخنة

المأكولات البحرية المدخنة والتي تقدم باردة مثل السالمون المدخن وسمك التراوت المدخن وأسماك القد والتونا والماكريل عرضة لاحتوائها على بكتريا اللستريا ذات الخطورة البالغة على صحة الحامل.