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تعليم

شاهد .. وزارة التربية والتعليم تقدم أغنية بعنوان "كفاية صم"

الأحد 03/مايو/2020 - 11:01 م
اغنية كفاية صم
اغنية كفاية صم
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ياســـمين بدوي
أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أغنية جديدة بعنوان "كفاية صم" ، لحث الطلاب على ضرورة الاعتماد على الفهم وليس الحفظ في عملية التعلم 

وتتمثل كلمات الاغنية فيما يلي :

بكفاية حفظ بكفاية صم  .. ودروس كتير و أكم من معلومات بالكم .. في اد ايه تتلم
زي التلال تترص .. للامتحان و بس .. وبعده اوام ننسى .. كل الكلام اتقص
وعشان كدة يا ولاد .. وانتو كمان يا بنات .. تعليمنا جاله معاد .. في عصر نت و شات .. ضروري يتطور والعقل يتنور .. بالبحث مش بالصم .. بالكيف مش بالكم

وازاي بقى يحصل كدة ازاي يحص يا ميس .. يبقى نسمع كلنا و هس هس 
الحكاية تبدأ بالكود .. منه و إليه بنعود .. ارقام و ليكم كله .. رابط و بيه بنضمكم .. واللي علينا اننا نبحث .. نبحث و ندور نتطور .. والحكاية كلها سهلة 

جدير بالذكر أن هذه الاغنية  فكرة و اشراف الدكتورة ايمان محمد حسن رئيس الادارة المركزية للانشطة الطلابية ، و من انتاج الدكتور هيثم فتح الباب عضو اللجنة الاستشارية لتطوير الانشطة و من اخراج عاطف العجمي مدير عام الانشطة الثقافية و الفنية بوزارة التربية والتعليم .


وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد فيديو الاغنية لمشاهدتها كاملة :
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