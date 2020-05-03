شاهد .. وزارة التربية والتعليم تقدم أغنية بعنوان "كفاية صم"





وتتمثل كلمات الاغنية فيما يلي :





بكفاية حفظ بكفاية صم .. ودروس كتير و أكم من معلومات بالكم .. في اد ايه تتلم

زي التلال تترص .. للامتحان و بس .. وبعده اوام ننسى .. كل الكلام اتقص

وعشان كدة يا ولاد .. وانتو كمان يا بنات .. تعليمنا جاله معاد .. في عصر نت و شات .. ضروري يتطور والعقل يتنور .. بالبحث مش بالصم .. بالكيف مش بالكم





وازاي بقى يحصل كدة ازاي يحص يا ميس .. يبقى نسمع كلنا و هس هس

الحكاية تبدأ بالكود .. منه و إليه بنعود .. ارقام و ليكم كله .. رابط و بيه بنضمكم .. واللي علينا اننا نبحث .. نبحث و ندور نتطور .. والحكاية كلها سهلة





جدير بالذكر أن هذه الاغنية فكرة و اشراف الدكتورة ايمان محمد حسن رئيس الادارة المركزية للانشطة الطلابية ، و من انتاج الدكتور هيثم فتح الباب عضو اللجنة الاستشارية لتطوير الانشطة و من اخراج عاطف العجمي مدير عام الانشطة الثقافية و الفنية بوزارة التربية والتعليم .









وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد فيديو الاغنية لمشاهدتها كاملة :

أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أغنية جديدة بعنوان "كفاية صم" ، لحث الطلاب على ضرورة الاعتماد على الفهم وليس الحفظ في عملية التعلم