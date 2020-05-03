بعد زواجها رسميا من أحمد العوضي.. 10 فساتين لـ ياسمين عبد العزيز تبرز أنوثتها

غيرت الفنانة ياسمين عبد العزيز الحالة الاجتماعية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إلى "متزوجة".
وعبرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤخرًا عن حبها الشديد للفنان أحمد العوضي، بعد رسالته الرومانسية لها.
وأثارت علاقة الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الفترة الماضية بالفنان أحمد العوضى الجدل عبر السوشيال ميديا ، من خلال الرسائل الرومانسية التى يتبادلها كل منهما للآخر، بعد نجاح مسلسل "نحب تانى ليه" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، ومسلسل "الاختيار" الذي يشارك فيه الفنان أحمد العوضى بدور عشماوى الذى حقق نجاحا كبيرا.
وتتميز الفنانة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بالظهور دائمًا بالملابس الأنيقة، حيث تعتمد على الاحتشام والأناقة، كما أنها تميل إلى ألوان الأبيض والأسود في كثير من الأحيان والألوان المشجرة.
وتعتمد الفنانة ياسمين عبد العزيز ، فى لمساتها الجمالية على الألوان الهادئة التي تبرز جمال ملامحها، فتضع الماكياج الجذاب الناعم، إلا أنها ترتكز في إطلالتها على ملامحها الطبيعية والجذابة.
وتفضل الفنانة ياسمين عبد العزيز ،أن تترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز جمال أنوثتها،وتختار وضع الأكسسوارت بالألوان الفضية التى تتناسب مع إطلالتها وتميزها.
وقالت ياسمين عبد العزيز، من خلال التعليقات، "انا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك انت احسن راجل في الدنيا"، بينما رد عليها العوضي قائلًا: "انتي ملكتي".
وكان أحمد العوضي، وجه رسالة رومانسية لياسمين عبد العزيز قائلًا: "شكرا انك في حياتي .. شكرا على كل حاجه على تشجيعك وشكرا علي انك حته مني.. انا ناجح بيكي وليكي. الف الف شكر ليكي يا ست الناس.. بحبك".
يذكر أن هذة ليست المرة الأولى التي يعبر فيها الثنائي عن حبهما لبعض، فقد نشر الفنان أحمد العوضي صورة لبوستر مسلسل ونحب تاني ليه من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.