AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس: الكنيسة الأرثوذكسية تمجد الله بطريقة مستقيمة من حيث الفكر والإيمان

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:08 ص
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام
قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة لها تاريخ طويل، فهى في تاريخها الطويل تحمل تراثا وعقيدة وأيضا تقاليد.


وأضاف البابا تواضروس، في كلمة له بثها المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن التراث الكنسي عبر التاريخ دسم، فالأيقوانات والأسرار والصلوات والمدائح لها تاريخ طويل، فهى تعبر عن عقيدتها من خلال طقوسها، لافتا إلى أن العقيدة هى التى تشكل قوام الكنيسة.


وأشار إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية هى التى تمجد الله بطريقة مستقيمة من حيث الفكر والإيمان، وأن قانون الإيمان الذى وضع في مجمع نيقية سنة 325 ميلادية والذى شارك في وضع الجزء الأكبر منه القديس أثناسيوس الرسولي وهو علامة التقاء في التاريخ بين جميع كنائس العالم.


وتابع أن القديس أثناسيوس الرسولي هو البطريرك الـ20 من باباوات كرسى الإسكندرية، وأن القديس أثناسيوس يجد احتراما وتقديرا في كافة كنائس العالم وكتاباته وأقواله سند قوى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، موضحا أن الكنيسة لها تاريخ في الكنائس والأديرة والطقوس.


وأوضح البابا تواضروس الثاني أن الطقوس الكنسية هى وسائل إيضاحية تشرح العقائد بكل الصور، وهو ما نجده في كافة الصلوات والقداسات، وأن الكنيسة لديها تراث متنوع في الأديرة والطقوس، ففى كل سر من أسرار الكنيسة سنجد أنها تراث وتقاليد تعيش ولها قوتها في تاريخ الكنيسة القبطية فهى تعيش في الزمن.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصدار كتاب حول إدانة الراهب هيلياس لاعتناقه أفكار أوريجانوس الهرطوقية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بالذكرى الـ49 لرحيل البابا كيرلس السادس .. راهب أصبح البطريرك الـ116.. ربطته علاقات وثيقة مع جمال عبدالناصر وإمبراطور إثيوبيا هيلا سيلاسي.. والكنيسة تعترف به قديسا

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة البابا كيرلس السادس

دير الشهيد مارمينا بمريوط يحتفل بالتذكار الـ49 لنياحة البابا كيرلس السادس

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار نياحة البابا كيرلس السادس الـ49 بإقامة القداسات.. صلوات بطاحونة مصر القديمة ودير مارمينا يستقبل الرحلات للتبرك بالمزار

الكنيسة في مواجهة كورونا.. البابا تواضروس الثاني يدعو كنائس العالم للصلاة لأجل تدخل الله وحفظ بلادنا وكل العالم من أخطار الفيروس.. وأساقفة الكنيسة يبعثون رسائل طمأنة من الخطر

ترشيحاتنا

وليد العطار يكشف حقيقة وفاة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة

أول رد فعل من ياسمين عبد العزيز على انتشار خبر زواجها من أحمد العوضي

عداد كورونا في مصر.. 6465 إصابة و429 وفاة.. وتعافي 1562 حالة

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الخوخ

ملك أحمد زاهر تعلق على دور أبيها في مسلسل "البرنس"

تصريحات جريئة لـ هشام سليم.. ابنته نورا تتحول إلى ذكر.. وحقيقة انتقام مرتضى منصور من والده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة في أسوان

بعد إعلان تحولها إلى ذكر.. 5 صور لـ ابنة الفنان هشام سليم

بعد إعلان زواجها.. ياسمين عبد العزيز في لقطات رومانسية مع كريم فهمي.. شاهد