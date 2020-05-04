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رياضة

مرتضى منصور ينهي الجدل بشأن رفضه عودة الدوري.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:18 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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حسن العمدة
أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه عودة بطولة الدوري فى الموسم الجاري مرة أخرى بسبب تفشي فيروس "كورونا".


وقال مرتضى منصور، فى تصريحات متلفزة عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten"، "كرة القدم عبارة عن احتكاك اللاعبين ببعضهم، وهذا أمر لا يجوز فى الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا الذى من الممكن أن يحدث العديد من الإصابات".
 
وأضاف مرتضى منصور، "لدينا لاعبون محترفون في تونس والمغرب، فكيف يعودون فى الفترة المقبلة؟ وهم يعلمون أنهم سيدخلون الحجر الصحي بعد عودتهم وسيرفضون ذلك، إلى جانب انخفاض اللياقة البدنية".

وتابع "سنحتاج إلى شهر فترة إعداد بجانب شهر آخر لكي نخوض مباريات ودية، ومتبقي نصف الدورى فكيف يعود الدورى!".

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