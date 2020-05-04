حبيبي.. عمر كمال ينشر صورة بصحبة بهاء سلطان

نشر الفنان عمر كمال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة له.

تدور أحداث مسلسل "البرنس" فى إطار درامي اجتماعى في العلاقات الأسرية، بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.‎