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فن

حبيبي.. عمر كمال ينشر صورة بصحبة بهاء سلطان

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:29 ص
بهاء سلطان وعمر كمال
بهاء سلطان وعمر كمال
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محمد بدران

نشر الفنان عمر كمال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة له. 

وظهر عمر كمال بصحبة الفنان بهاء سلطان وعلق على الصورة قائلا : "حبيبى".

يذكر ان الفنان محمد رمضان، طرح أغنية دعائية جديدة لمسلسل "البرنس"، غناء المطرب عمر كمال، خلال الايام الماضية.

تدور أحداث مسلسل "البرنس" فى إطار درامي اجتماعى في العلاقات الأسرية، بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.‎

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حبيبى ❤️

A post shared by Omar kamal (@omarkamal.official) on

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