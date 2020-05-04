هواوي تصدر تحديثات الأمان لشهر أبريل لهذه الهواتف

قامت شركة هواوى الصينية بإصدار تحديث شهر إبريل لعدد من هواتفها، والمتعلق بتحديثات الأمان العامة وتحسين الأداء لهذه الهواتف.





ووفقا لموقع RPRNA التقنى فإن هواوى أصدرت تحديثات الأمان لشهر إبريل لهواتفها Mate 20 و Mate 20 Pro و Honor 9N و Honor 20 و Honor 20 Pro و View20 و Nova 2e.









وبالنسبة لهاتف HUAWEI MATE 20 فسيحصل على تحديث من نسخة EMUI 10.0.0.214 بحجم 570 ميجابايت، أما هاتف MATE 20 PRO فسيحصل على نسخة EMUI 10.0.0.212 بحجم 568 ميجا بايت.





ويدمج هذا التحديث تصحيحات أمان أندرويد التي تم إصدارها في أبريل 2020 لتحسين أمن النظام، ويتضمن تحديث الأمان تصحيحات من شركة جوجل ، ويوفر إصلاحات إلى 5 مستويات مهمة و12 من المستوى العالى وتحسين واحد من المستوى المتوسط.





وتعتبر تحديثات الأمان هى تحديثات تعمل على معالجة كل الثغرات الأمنية والأخطاء المتعلقة بالخصوصية، لتوفير أكبر نسبة من الأمان للهواتف، حتى لا تكون عرضة للاختراقات الأمنية التى وسرقة البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحسين أدائها بشكل عام.



