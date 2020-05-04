AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

هواوي تصدر تحديثات الأمان لشهر أبريل لهذه الهواتف

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:05 ص
هواوى تصدر تحديثات
هواوى تصدر تحديثات الأمان لشهر أبريل لهذه الهواتف
Advertisements
ندى على
قامت شركة هواوى الصينية بإصدار تحديث شهر إبريل لعدد من هواتفها، والمتعلق بتحديثات الأمان العامة وتحسين الأداء لهذه الهواتف. 

ووفقا لموقع RPRNA التقنى فإن هواوى أصدرت تحديثات الأمان لشهر إبريل لهواتفها Mate 20 و Mate 20 Pro و Honor 9N و Honor 20 و Honor 20 Pro و View20 و Nova 2e. 


وبالنسبة لهاتف HUAWEI MATE 20 فسيحصل على تحديث من نسخة EMUI 10.0.0.214 بحجم 570 ميجابايت، أما هاتف MATE 20 PRO  فسيحصل على نسخة  EMUI 10.0.0.212  بحجم 568 ميجا بايت. 

ويدمج هذا التحديث تصحيحات أمان أندرويد التي تم إصدارها في أبريل 2020 لتحسين أمن النظام، ويتضمن تحديث الأمان تصحيحات من شركة جوجل ، ويوفر إصلاحات إلى 5 مستويات مهمة  و12 من المستوى العالى وتحسين واحد من المستوى المتوسط. 

وتعتبر تحديثات الأمان هى تحديثات تعمل على معالجة كل الثغرات الأمنية والأخطاء المتعلقة بالخصوصية، لتوفير أكبر نسبة من الأمان للهواتف، حتى لا تكون عرضة للاختراقات الأمنية التى وسرقة البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحسين أدائها بشكل عام. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هواوي تطلق أندرويد 10 لعدد من هواتفها حول العالم

هواوي تصدر تحديث شهر مارس لـ 3 هواتف

هواوي تكشف موعد الإعلان عن سلسلة هواتف Huawei nova 7

هواوى تطلق تحديثًا جديدًا لكاميرا سلسة هواتف P40

هواوي تعلن رسميا عن سلسلة nova 7.. السعر والمواصفات.. صور

لو بتفكر تشتري موبايل جديد.. تعرف على أبرز المواصفات والاختلافات في هاتفي هواوي Nova 7 و Honor 30

ترشيحاتنا

بعد إعلان زواجها.. ياسمين عبد العزيز في لقطات رومانسية مع كريم فهمي.. شاهد

المتحدث العسكري: دمرنا البنية التحتية للإرهاب والحياة عادت لطبيعتها في سيناء

ضربه بالقلم.. مرتضى منصور يكشف لأول مرة كواليس تعدي كهربا على جروس بالضرب.. فيديو

بعد 3 دقايق من إعلان زواجهما .. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضى

متحدث القوات المسلحة: مستعدون لجميع سيناريوهات كورونا

أول رد فعل من ياسمين عبد العزيز على انتشار خبر زواجها من أحمد العوضي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. ياسمين صبرى برفقة سارة الشامى

بمكياج صاخب.. هنا شيحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

بـ عباءة رمضان.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة