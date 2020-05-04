خصوصية وتشفير الرسائل.. تيليجرام يتخطى نصف مليار تحميل على Google Play

وصل تطبيق الرسائل Telegram تيليجرام إلى أكثر من نصف مليار تحميل على متجر تطبيقات جوجل Google Play Store.





ووفقا لموقع Android Police فإن تطبيق تيليجرام لاقى اقبالا كبيرا من المستخدمين في كل دول العالم حتى تخطى نصف مليار تحميل، ولكنه لايزال حتى الان بعيدا عن تطبيق واتسآب الذى تخطى 2 مليار مستخدم حول العالم.









ويفضل عدد كبير من مستخدمى الرسائل تطبيق تيليجرام بسبب توفيره خصوصية بشكل أكبر من تطبيقات الرسائل الأخرى، كما أنه يعمل على تشفير الرسائل من شخص لشخص مما يجعل اختراق الرسائل الشخصية ومحادثات المجموعات أمرا صعبا.





وفي الآونة الأخيرة أصبحت هناك العديد من المنصات على تطبيق تيليجرام والتى تقوم ببث أفلام ومسلسلات مشفرة بطريقة مجانية وتوفيرها للمستخدمين مما جعل الإقبال عليه كبيرا.





ومؤخرا أعلن تيليجرام أنه يعمل على تطوير ميزة المكالمات الفيديو الجماعية بحيث سيطلقها في وقت لاحق من هذا العام، تقديم خدمة آمنة وسهلة الاستخدام معا، حيث أن الخدمات المنافسة التي تقدم ميزات المكالمات الفيديو الجماعية، إما هي غير آمنة، أو سهلة الاستخدام



