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مرأة

لاتتجاهلي تناولها.. أطعمة مهمة للحامل في السحور

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد وجبة السحور هي أهم ما يمكن أن تعتمد عليه المرأة الحامل في نظامها الغذائي ولذلك قدمت استشاري امراض النساء حنان الباجوري بعض النصائح التي لايجب اهمالها علي السحور للمرأة الحامل وهي:

لا بد من الحرص على الاستيقاظ وعدم تفويت وجبة السحور.
عدم حصر تناولها للطعام على وجبتي السحور والإفطار فقط. 
يشتمل السحور الصحي للحامل علي :

خبز الدقيق الأبيض، مع مربى الطبيعي ، بالإضافة إلى الجبنة أو اللبنة.
عصير الفاكهة الطبيعي لرفع مستوي السكر بحيث لاتشعر بالعطش والإرهاق. 
الحليب الطبيعي.
البيض المسلوق. 
البقوليات مسلوقة كالذرة الصفراء، والفول، والحمص.
والفواكه الطازجة والمجففة، خاصة التمر، لأنه يمد الجسم بالسكر والطاقة، والموز بسبب احتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من الكالسيوم.
الخضراوات مهمه جدا وخاصة الخس والخيار والطماطم والجزر. 
مكسرات متنوعة، ويُشترط فيها أن تكون غير مملحة؛ حتى لا تسبب العطش.
الزبادي في نهاية الأكل.
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