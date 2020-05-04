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أخبار العالم

السودان يعلن تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:47 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الإثنين، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الإصابات إلى 678 إصابة. 

فيما كشفت الوزارة عن عدم تسجيل أي حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وكانت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، أعلنت أمس تسجيل (59) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بالاضافة إلى تسجيل (5) وفيات.

وأشارت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"إلى أن الحالات الجديدة سجلت في ولايات الخرطوم (47) حالة، سنار (حالتين)، شمال دارفور (حالتين )، جنوب دارفور (4) حالات شرق دارفور( حالة واحده)، القضارف (حالة واحده) وغرب كردفان (حالتين) . 

اما الوفيات فقد سجلت (3) وفيات بولاية الخرطوم من ضمن الحالات التي أُعلنت سابقا، بينما سجلت (وفاة واحدة) في القضارف، (وفاة واحدة) في ولاية شمال دارفور ضمن حالات اليوم. 
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