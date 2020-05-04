الحرارة تسجل 40 في هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم الاثنين 11 رمضان





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم ، الاثنين، يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة، ومائلا للبرودة ليلا والرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة يصاحبها أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري.





ويكون الطقس معتدلا نهارا باردا ليلا على السواحل الشمالية يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





بينما يكون الطقس مائلا للحرارة على محافظات شمال الصعيد خلال ساعات النهار، ويكون شديد الحرارة على محافظات الجنوب نهارا لطيف خلال ساعات الليل.



