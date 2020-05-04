الرقابة المالية: بنك المعرفة يقدم كافة المعلومات للمستثمر فى الخدمات المالية غير المصرفية

استهدفت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال 2019 عبر استراتيجيتها الشاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018 - 2022)، رفع مستوى التوعية والثقافة المالية.



وأوضحت الهيئة خلال تقريرها السنوى لعام 2019 والذي حصل موقع صدى البلد على نسخة منه ، أنها قامت بتحديث موقع توعية المستثمر iInvest بإضافة ركن جديد تم تسميته بنك المعرفة يتم تحديثه بصورة يومية لكافة المعلومات التي تهم المستثمر عن الأنشطة المالية غير المصرفية.



وأشار التقرير الى أن الهيئة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنفيذ برامج الدراسات العليا بين كل من معهد الإستثمار والتمويل بكلية الدراسات العليا في الإدارة ومركز المديرين المصري التابع للهيئة لتقديم برامج الماجستير في إدارة الأعمال MBA في مجال الحوكمة وإدارة الاستثمار، والتحكيم في الأوراق المالية، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الإسلامي.



وأظهر التقرير تنظيم الهيئة لورش عمل متخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية، واستمرار مشاركتها العاملين بها في برنامج التدريب الداخلي بهيئة الرقابة على التأمين الأمريكية.



وتهتم الهيئة العامة للرقابة المالية بتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتعتزم اتخاذ المزيد من الخطوات نحو تحقيق استراتيجية القطاع عن الفترة من 2018- 2022 لتحقيق الشمول المالى وتدعيم الفئات المهمشة وتوفير النفاذ للتمويل بما يحقق النمو الاقتصادي المأمول والمؤثر لان يكون نموا مستداما وشموليا في ضوء رؤية مصر 2030.



