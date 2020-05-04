اليابان تعلن تسجيل 218 إصابة بكورونا و18 حالة وفاة

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الإثنين، تسجيل 218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 15 ألف و769.





وقالت السلطات اليابانية إنها سجلت 18 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع الوفيات في اليابان إلى 523 حالة وفاة.





حيث أبلغت طوكيو عن 91 حالة إصابة جديدة وأربع وفيات. سجلت العاصمة اليابانية حتى الآن ما مجموعه 4568 حالة و 145 حالة وفاة.





ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الياباني اليوم عن إجراءات الإغلاق المصممة لإبطاء انتشار الفيروس. ومن المرجح أن يمدد آبي حالة الطوارئ حتى 31 مايو.





وكان رئيس وزراء اليابان قد أعلن عن اعتماد علاج رمديسيفير الأمريكي، كعلاج لفيروس كورونا المستجد.



