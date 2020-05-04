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توك شو

أعراضه تشبه كورونا.. ظهور مرض خطير يصيب الأطفال| تفاصيل

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:38 ص
طفل - ارشيفية
طفل - ارشيفية
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عبد العزيز جمال
كشفت الدكتورة منى طنطاوى استشاري طب الأطفال بمستشفي هاكنساك بولاية نيوجيرسي تفاصيل متلازمة كاواساكي الجديدة.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية :" الكاواساكي أعراضها تشبه الكورونا وسميت نسبة إلى طبيب ياباني ، وتصيب الأطفال حتى 5 سنوات وهي حالات نادرة".

وتابعت : " ما جعلنا نقلق أن المستشفى بتشوف 6 حالات في السنة وما يقلق الآن هو تسجيل 15 حالة منذ فبراير في إيطاليا".

وأكدت أنه يسبب التهابات في الأوعية الدموية في الجسم كله ، خاصة الشريان التاجي الذي يؤثر على الرئة بشكل كبير وقد يتسبب في مضاعفات أخرى .

وعن أعراضه ، فأوضحت أنها تشمل حرارة عالية تستمر لمدة 5 أو 7 أيام والتهابات في العين وتضخم الغدد الليمفاوية وتضخم الأطراف وألم في العضلات.

وتابعت : " الكاواساكي له علاج ولابد أن يكون في توقيته ، الاطفال مش بيعيوا بالكوفيد-19 كتير ، وأنصح بسرعة التوجه للمستشفى إذا ظهرت أعراضه على الطفل لسرعة تلقي العلاج الخاص به وهو البلازما في الوريد"، مشيرة إلى أن بدء العلاج خلال أول أسبوع يوقف تلك الالتهابات والأعراض".

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