أعراضه تشبه كورونا.. ظهور مرض خطير يصيب الأطفال| تفاصيل

كشفت الدكتورة منى طنطاوى استشاري طب الأطفال بمستشفي هاكنساك بولاية نيوجيرسي تفاصيل متلازمة كاواساكي الجديدة. منىطنطاوى





وأوضحت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية :" أعراضها تشبه الكورونا وسميت نسبة إلى طبيب ياباني ، وتصيب الأطفال حتى 5 سنوات وهي حالات نادرة". الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية :" الكاواساكي





وتابعت : " ما جعلنا نقلق أن المستشفى بتشوف 6 حالات في السنة وما يقلق الآن هو تسجيل 15 حالة منذ فبراير في إيطاليا".





وأكدت أنه يسبب التهابات في الأوعية الدموية في الجسم كله ، خاصة الشريان التاجي الذي يؤثر على الرئة بشكل كبير وقد يتسبب في مضاعفات أخرى .





وعن أعراضه ، فأوضحت أنها تشمل حرارة عالية تستمر لمدة 5 أو 7 أيام والتهابات في العين وتضخم الغدد الليمفاوية وتضخم الأطراف وألم في العضلات.





وتابعت : " الكاواساكي له علاج ولابد أن يكون في توقيته ، الاطفال مش بيعيوا بالكوفيد-19 كتير ، وأنصح بسرعة التوجه للمستشفى إذا ظهرت أعراضه على الطفل لسرعة تلقي العلاج الخاص به وهو البلازما في الوريد"، مشيرة إلى أن بدء العلاج خلال أول أسبوع يوقف تلك الالتهابات والأعراض".



