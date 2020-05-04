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فن

مسلسل شاهد عيان الحلقة 10.. القبض على حسن الرداد

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:44 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت أمس الأحد، عاشر حلقات مسلسل "شاهد عيان" بطولة الفنان حسن الرداد الذى يخوض من خلال الماراثون الرمضانى 2020.

وشهدت أحداث الحلقة العاشرة يفشل عمر في تأمين إيزايت ويتم اغتياله بعد إعلان الشراكة مع وهيب العزازي خلال المؤتمر الصحفي في الأردن، كما تفشل خطته كذلك في خطف زوجته ندى من رجال العزازي.

ويتهم وهيب العزازي عمر، بأنه وراء مقتل شريكه إيزايت ويطلب من الأمن ايجاده والتحقيق معه، ويطلب عمر من صديقته داليدا أن تذهب وتجلب له الملف الخاص بالأعمال غير المشروعة لوهيب العزازي، وتذهب وتجد أن ندى قد أخذته.


وتعطي ندى الملف إلى وهيب العزازي، ويظهر أن هناك اتفاق بينها وبينه، وفي نهاية الحلقة يلقى الأمن القبض على عمر، ويشرح لهم عمر القصة وأنه جاء إلى الأردن لإنقاذ زوجته ندى.


والمسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبدالقادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.




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