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أخبار العالم

1013 إصابة و42 وفاة بـ فيروس كورونا في تونس

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:32 ص
1013 إصابة و42 وفاة
1013 إصابة و42 وفاة بـ فيروس كورونا في تونس
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الإثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 1013 حالة مؤكدة، من بينها 228 إصابة بتونس العاصمة.

ووفقا لصحيفة "الشروق" التونسية، أفادت الوزارة في بيان، أن الإصابات الجديدة تم كشفها إثر القيام بـ 351 تحليلًا مخبريًا، ليبلغ العدد الإجمالي للتحاليل 24406 تحليلًا، لافتًا إلى شفاء 238 حالة و42 حالة وفاة و643 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس .

وتؤكد وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة 

والأربعاء الماضي، أعلنت تونس أنها ستبدأ اعتبارا من 4 مايو المقبل تخفيفا تدريجيا للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ستهدف تخفيف القيود عدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة.

وقالت لبنى الجريبي الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى في مؤتمر صحفي إن محلات الملابس والمراكز التجارية الكبرى ستفتح أبوابها في 11 مايو.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن، تقليص ساعتين من حظر التجوال المفروض في البلاد لأجل كبح انتشار الفيروس.
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