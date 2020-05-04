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توك شو

محطات مهمة في حياة الشيخ الطبلاوي.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:19 ص
الشيخ الطبلاوي
الشيخ الطبلاوي
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البهى عمرو

خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، فقرة خاصة للحديث عن الشيخ محمد محمود الطبلاوي.


وأوضح البرنامج أن الطبلاوي ولد فى 14 نوفمبر 1934 بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، و كانت الكتاتيب فى عصره منتشرة.


وأشار إلى أن الطبلاوي الموهوب عرف طريقه إلى الكتاب فى سن الرابعة، وأنه أتم حفظ القرآن و تجويده فى العاشرة من عمره.


وتعود أصول الطبلاوي إلى محافظتي المنوفية والشرقية، وقد تزوج الطبلاوى فى سن مبكر، وهو فى سن السادسة عشرة من عمره.


قرأ الشيخ الطبلاوي القرآن وانفرد بسهرات كثيرة وهو فى الثانية عشرة من عمره وقد حصل الطبلاوى على وسام من لبنان فى الاحتفال بليلة القدر.

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