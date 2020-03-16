الطبلاوي: صحتى جيدة وقراءة القرآن أنقذتني من محاولة اغتيال بمعجزة

قال الشيخ محمد محمود الطبلاوي، أنه يتمتع بصحة جيدة، مضيفا:"جميعا يعيش ببركة القرآن".





وطالب الطبلاوي خلال استضافته ببرنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سي"تقديم الإعلامية إيمان الحصري، قارئ القرآن بالحفاظ عليه، لافتا إلى أنه يواصل القرآن كـ عبادة.

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وأشار الشيخ الطبلاوى، إلى أنه تعرض لمحاولة اغتيال،أثناء قراءته القرآن في أحد المآتم، كان إلى جواره فنجان قهوة وأثناء مد يده للفنجان لتناولها كانت تقف ولا يستطيع الإمساك بالفنجان.





وأوضح أن شخص آخر شرب فنجان القهوة وتوفى، مشيرا إلى أن محاولة الاغتيال كانت حقدا من أحد الأشخاص.