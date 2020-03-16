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توك شو

سم من زميل ..الشيخ الطبلاوى يروى تفاصيل محاولة اغتياله

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:33 ص
الشيخ محمد محمود
الشيخ محمد محمود الطبلاوي
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أسامة علي

كشف الشيخ محمد محمود الطبلاوي، أنه تعرض لمحاولة اغتيال أثناء قراءته للقرآن في أحد المآتم،حيث تم وضع سم فى فنجان قهوة وتم تقديمه له.


وأوضح الطبلاوي خلال استضافته ببرنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سي" تقديم الإعلامية إيمان الحصرى،أنه كلما حاول الإمساك بفنجان القهوة توقفت يده عن الحركة وتكرر الأمر عدة مرات. إلى أن عكف عن مد يده، مشيرا إلى أن شخص آخر شرب فنجان القهوة وتوفي.

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وأشار الشيخ الطبلاوى إلى أن محاولة الاغتيال كانت حقدا من أحد قارئ القرآن،مضيفا:" يأتى الضرر دائما من أبناء المهنة".

وتابع: أنه لم يكن بينه وبين قراء القرآن أى مشاكل، لافتا إلى أن يحب سماع تلاوة القرآن من المشايخ، الدمنهورى، على حزين، الفيومي، والشيخ منصور.

 

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