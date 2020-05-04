التضامن تواصل صرف معاشات مايو الـ1000 جنيه بالمنافذ التأمينية ومكاتب البريد

تتابع وزيرة التضامن نيفين القباج، لليوم الثانى،صرف معاشات شهر مايو لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل و البالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف والراغبون فى الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وذلك خلال يومى الأحد والاثنين ٣ و٤ مايو.





كما بدأت أمس صرف كل المعاشات المحولة على الحسابات البنكية مع استمرار إمكانية صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي بدون حد أقصى وبدون عمولات .



