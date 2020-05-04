التضامن تواصل صرف معاشات مايو الـ1000 جنيه بالمنافذ التأمينية ومكاتب البريد

تتابع وزيرة التضامن نيفين القباج، لليوم الثانى،صرف معاشات شهر مايو لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل و البالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف والراغبون فى الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وذلك خلال يومى الأحد والاثنين ٣ و٤ مايو.
كما بدأت أمس صرف كل المعاشات المحولة على الحسابات البنكية مع استمرار إمكانية صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي بدون حد أقصى وبدون عمولات .
وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت فى اطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية " ATM " اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق الاول من مايو .وبالفعل بلغت عمليات الصرف من ماكينات الصرف الالي عدد ٨١٤.٦٠٠ الف حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على ٩٣٤ مليون جنيه.