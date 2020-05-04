وزير الكهرباء لـ "صدى البلد": التقديم لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة في أسرع وقت

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الوزارة جاهزة وفى انتظار الوقت المناسب للإعلان عن موعد التقديم لطلب تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة .





وأوضح وزير الكهرباء فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " أنه يتم التجهيز للتقديم عن طريق الانترنت ولكننا نأخذ بعين الإعتبار أن الجميع لايتعامل مع الانترنت ولن يستطيع التقديم من خلاله ، لذلك نجهز للتقديم أيضا عن طريق شركات التوزيع مع مراعاة التباعد وعدم التزاحم والالتزام بالاجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين المتقدمين والموظفين، مؤكدا أن ذلك سيكون فى أسرع وقت .





وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، أكد فى تصريح سابق لـ "صدى البلد " إنه يتم دراسة فكرة التقديم لطلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة والعشوائية عن طريق الإنترنت لمنع الزحام داخل شركات توزيع الكهرباء، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتبعة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأوضح حمزة، أنه حتى الآن لم يتم تحديد الآلية التى سيتم تنفيذها فى تلقى الطلبات أو موعد التقديم، ولكن هناك اجتماعات تجرى بين مسئولى الشركة القابضة لبحث الآلية وتحديد الموعد قريبا، لافتا إلى أنه لن يتم السماح لشركات توزيع الكهرباء بالتعامل مع المخالفين بنظام الممارسة وهو عبارة عن محضر سرقة تيار.





وكان مجلس الوزراء وافق، الشهر الماضى على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، وتضمنت القواعد التنفيذية، مايلى:





1- أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.





2- تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن.





3- يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء.





4- يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.





5- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن كل مواطن بمفرده من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.





6- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة .