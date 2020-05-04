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أخبار البلد

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا يصاحبه أمطار خفيفة ورياح وأتربة

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:37 ص
حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة
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نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الثلاثاء، معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، على القاهرة والوجه البحري، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح طفيفة نشطة في بعض الأحيان.

ويكون الطقس، لطيف نهارا على السواحل الشمالية للبلاد ويظل بارد ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة ونشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بينما يظل الطقس ما بين حار وشديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، يصاحبه نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتنعدم فرص سقوط الأمطار.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى و 18 للصغرى، على السواحل الشمالية 24 للعظمى و 18 للصغرى، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 32 للعظمى و23 للصغرى، علي شمال الصعيد 29 للعظمى و20 للصغرى، وعلى جنوب 37 للعظمى و22 للصغرى.

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