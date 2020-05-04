غدا.. رحلة استثنائية لــ مصر للطيران لإعادة المواطنين العالقين في كوريا الجنوبية

تنظم شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، غدا الثلاثاء، رحلة استثنائية تنطلق من مطار القاهرة لإعادة المواطنين العالقين الراغبين في العودة من كوريا الجنوبية، بعد توقف حركة الطيران بين الدول المختلفة بسبب جائحة كورونا، على أن تصل الأراضي المصرية الخميس.
وتغادر الرحلة مطار القاهرة الدولي، في تمام الحادية عشرة والنصف مساء اليوم الاثنين، وتنطلق من مطار سييول إنشيرون الدولي في طريق عودتها يوم الأربعاء المقبل، حيث تم تخصيص حجر صحي بأحد الفنادق بأحد المنتجعات المصرية لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن تحمل الرحلة في طريق الذهاب عددا من أسر المواطنين الكوريين العاملين في مصر
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من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك لجنة مشكلة لإعادة العالقين وفي كل اجتماع لها يوجد مستجدات طبقا لما تقدمه السفارات من بيانات واستغاثات الشرائح الأخرى.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم في تصريحات صحفية: "اطمئنوا.. كافة الشرائح من عالقين ومنتهى الإقامة ومنتهى عقودهم والحالات الاستثنائية نبذل قصارى جهدنا.. نقدر الظروف الصعبة للمصريين بالخارج، وأولوية العودة للعالقين والمخالفين والمنتهية عقودهم".
إجراءات سريعة
وكانت سلطة الطيران المدنى، قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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وكانت وزارة العدل الكورية قد مددت إقامات الأجانب الموشكة على الانتهاء، لمنعهم من زيارة مكاتب الهجرة وسط تفشي وباء كوفيد-19. وبموجب هذه الخطوة، تم تمديد إقامة حوالي 60 ألف أجنبي مسجل داخل البلاد، كان من المخطط أن تنتهي إقامتهم بحلول 31 مايو تلقائيا لمدة 3 شهور، وفقا لما صرحت به الوزارة في بيان.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تمدد فيها الوزارة تلقائيا إقامات الأجانب الموشكة على الانتهاء بشكل يتماشى مع حملة التباعد الاجتماعي الحكومية، التي من المخطط أن تنتهي خلال أيام.
وقد قامت الحكومة بتمديد إقامة أكثر من 130 ألف أجنبي مسجل في البلاد في وقت متأخر من شهر فبراير الماضي.