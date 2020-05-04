غدا.. رحلة استثنائية لــ مصر للطيران لإعادة المواطنين العالقين في كوريا الجنوبية

بعد توقف حركة الطيران بين الدول المختلفة بسبب جائحة كورونا ، على أن تصل الأراضي المصرية الخميس. تنظم شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، غدا الثلاثاء، رحلة استثنائية تنطلق من مطار القاهرة لإعادة المواطنين العالقين الراغبين في العودة من كوريا الجنوبية،





وتغادر الرحلة مطار القاهرة الدولي ، في تمام الحادية عشرة والنصف مساء اليوم الاثنين، وتنطلق من مطار سييول إنشيرون الدولي في طريق عودتها يوم الأربعاء المقبل، حيث تم تخصيص حجر صحي بأحد الفنادق بأحد المنتجعات المصرية لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن تحمل الرحلة في طريق الذهاب عددا من أسر المواطنين الكوريين العاملين في مصر









من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك لجنة مشكلة لإعادة العالقين وفي كل اجتماع لها يوجد مستجدات طبقا لما تقدمه السفارات من بيانات واستغاثات الشرائح الأخرى.





وأضافت السفيرة نبيلة مكرم في تصريحات صحفية: "اطمئنوا.. كافة الشرائح من عالقين ومنتهى الإقامة ومنتهى عقودهم والحالات الاستثنائية نبذل قصارى جهدنا.. نقدر الظروف الصعبة للمصريين بالخارج، وأولوية العودة للعالقين والمخالفين والمنتهية عقودهم".





إجراءات سريعة