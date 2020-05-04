بعد دعوة "العليا للأخوة الإنسانية" للصلاة لرفع وباء كورونا.. إشادة عالمية وترحيب واسع بالمشاركة

أطلقت "اللجنةُ العليا للأخوة الإنسانية " نداءً عالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، أن يتوجَّهوا إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد في مكانه، وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفعَ الله هذا الوباء، وأن يُغيثَ العالم من هذا الابتلاء، وأن يُلهمَ العلماءَ اكتشافَ دواء يقضي عليه، وأن يُنقذ العالمَ من التبعاتِ الصحية والاقتصاديةِ والإنسانية، جراء انتشار هذا الوباء الخطير.





ودعتِ "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية " المؤمنين من كافة الطوائف الدينية، أن يكون يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري يومًا عالميًّا للصلاة من أجل الإنسانية، مناشِدةً كافة القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني، والتوجه إلى الله عز وجل بصوتٍ واحدٍ، من أجل أن يحفظَ البشرية ويوفقَها لتجاوز هذه الجائحة، وأن يُعيد إليها الأمنَ والاستقرارَ والصحة والنماء؛ ليصبحَ عالمنا- بعد انقضاء هذه الجائحة- أكثر إنسانيةً وأخوة من أي وقت مضى.





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يشار إلى أن "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" أُنشئت بقرار من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، وراعي وثيقة الأخوة الإنسانية؛ لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، وتضم حاليًا أحد عشر عضوًا؛ من الإمارات وإسبانيا وإيطاليا ومصر وأمريكا وبريطانيا وبلغاريا وليبريا، ويُذكر أنه تمَّ تشكيلُ اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بهدف تطبيق القِيم التي نصَّت عليها وثيقة "الأخوة الإنسانية" ومبادئها، وهي بمثابة القيادة الروحية لهذا المسعى، والتي تعمل على الترويج الفاعل له من خلال التواصل بين الأديان وتعاليمها، وتنشر اللجنة مبادئ التفاهم والتواصل والاحترام المتبادل من خلال حثِّ القادة والرموز والأفراد حول العالم على تحقيق هذه الأهداف المشتركة.





هذا وتسعى اللجنة لترسيخ قِيم التعايش السلمي بين جميع الناس من مختلف الأديان والجنسيات؛ من خلال رعاية وتنفيذ تطلُّعات وثيقة الأخوة الإنسانية، وعَقدِ الاجتماعات مع القيادات الدينية ورؤساء المنظمات الدولية وغيرهم من القيادات الأخرى، لتبني المبادرات التي من شأنها نشر السلام بين جميع الشعوب.





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شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يعلنان مشاركتهما في الصلاة

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، ترحيبهما وتلبيتهما لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو. ومن جانبه أعلنالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، ترحيبهما وتلبيتهما لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو.





وقال الإمام في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أُرحب بالنداء الإنساني النبيل الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بدعوة الناس حول العالم للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن أسرتنا البشرية.





وأضاف فضيلته: "أدعو الجميع إلى المشاركة في هذا النداء، والتضرع بصدق إلى الله تعالى ليرفع هذا البلاء عن البشر، وأن يُوفق الأطباء والعلماء في جهودهم للوصول إلى دواء ينهي هذه الجائحة"





من جانبه قال البابا فرنسيس: "بما أن الصلاة هي قيمة عالمية، فأرحب بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بأن يتحد المؤمنون من جميع الديانات روحيا يوم 14 مايو في يوم بالصلاة والصوم والأعمال الخيرية، وذلك للدعاء إلي الله أن يساعد البشرية في التغلب على جائحة الفيروس التاجي.





وتابع البابا فرنسيس: "فلتتذكروا أنه في 14 مايو، سوف يتحد جميع المؤمنين معًا، مؤمنين ذوي ديانات مختلفة، للصلاة والصوم والقيام بأعمال خيرية"





أبو مازن يدعو الفلسطينين للمشاركة في دعوة "الصلاة من أجل الإنسانية"





أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد، مشاركته في دعوة اللجنة العليا للإخوة الإنسانية، تحت عنوان" الصلاة من أجل الإنسانية "





وقال الرئيس الفلسطيني، أرحب ومعي كل أبناء الشعب الفلسطيني، بمسلميه ومسيحييه وسامرييه، بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، التي أعلنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، للصلاة والدعاء إلى الله العلي القدير أن يرفع عن الإنسانية بلاء فيروس كورونا .





الحريري يعلن انضمامه للمبادرة





أعلن سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، عن انضمامه للمبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، للصلاة من أجل الإنسانية يوم 14 مايو الجاري، وذلك للدعاء إلي الله أن يساعد البشرية في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد.





ونشر الحريري تدوينة على صفحته على موقع تويتر قال فيها «أضم صوتي إلى صوت سماحة إمام الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس، لتلبية نداء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للدعاء و الصلاة من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو، كي يعين الله سبحانه وتعالى البشرية جمعاء على مواجهة جائحة داء كورونا ١٩، والله دائما سميع مجيب .





رئيس الشيشان يشكر شيخ الأزهر والبابا فرنسيس





عبر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عن فرحه بتحديد اللجنة العليا للأخوة الإنسانية اليوم الرابع عشر من مايو يومَ الصلاة والصوم والدعاء من أجل الإنسانية.





وقال عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : "أصدقائي الأعزاء، في كل ليلة في جمهورية الشيشان في المسجد المركزي باسم أحمد حجي قديروف رحمه الله تعالى كما تعلمون يقوم مفتي الجمهورية والأئمة والشخصيات الدينية المعروفة بالدعاء طالبين من الله تعالى أن يحمينا من الوباء وأن يشفي المرضى ..وفي كل مساجد الجمهورية يقرأ الأئمة القرآن الكريم ويدعون الله أن يخلصنا من هذا المرض الخطير".





وتابع : "لذلك تلقينا بفرح و حماس كبيرين خبر تحديد اللجنة العليا للأخوة الإنسانية اليوم الرابع عشر من مايو/أيار يومَ الصلاة والصوم والدعاء من أجل الإنسانية".





واستكمل :" نتوجه بالشكر إلى اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وإلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب والبابا فرنسيس على مشاركتهما في هذه المبادرة، ونحن نؤيدها بكل سرور".





وتابع :" وأنا واثق من أن الناس سيتوجهون معا في هذا اليوم من مختلف القارات والديانات بالدعاء إلى الله تعالى".





واختتم قائلا : "سنطلب من الخالق العون في التخلص من هذا الوباء والأزمة التي وقعنا فيها بسببها، فمن خلال توحيد المواقف والتخلص من الخلافات التي تمزقنا سنأمل أن يرحمنا الله تعالى ، ومن خلال قضائنا على هذا الوباء سنصبح أطهر وأعقل وأكثر إنسانية وقوة..الله أكبر".



