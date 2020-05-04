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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 4-5-2020

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:54 ص
خضروات
خضروات
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محمد يحيى

استقرت اسعار الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الاثنين؛ بسوق العبور، ليصل سعر كيلو الطماطم بين 160 و 360 قرشا.


ووصل سعر كيلو البطاطس لـ2.75 جنيه و البصل تراوح بين 3 و 7 جنيهات للكيلو الواحد، أما الكوسة فتراوح سعرها بين 3 و 5 جنيهات للكيو.


وبلغ سعر الكيلو الواحد من الجزر بدون عروش بين 2.5 و 4.5 جنيه و الفاصوليا الخضراء بين 4 و 5 جنيهات، و الباذنجان البلدي بين 2 و 4.5 جنيه للكيلو.


ووصل سعر الباذنجان الرومي بين 2 و 4 جنيهات في الكيلو الواحد، و الفلفل الرومي البلدي بـ3 و 6 جنيهات، أما الفلفل الألوان بين 5 و 11 جنيه للكيلو.


وبلغ سعر الملوخية 4 جنيهات في الكيلو و الخيار البلدي بـ 4 و 6 جنيهات، و البامية بـ25 جنيه.

وعلي مستوي الفاكهة وصل سعر كيلو الليمون الأضاليا لـ7.5 جنيه، الليمون البلدي بـ4 و 12 جنيه.

أما  التفاح الأمريكي بـ 17 و 23 جنيها للكيلو، و البلح السيوي بـ20 جنيها للكيلو ، أما بلح الثلاجة بـ 5 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجوافة بين 4 و 9 جنيهات، و الفراولة بين 3 و 7 جنيهات، و الشمام بـ6 جنيهات و الكانتلوب بـ 7 جنيهات.

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