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حوادث

وزير العدل ينتدب 50 باحثا قانونيا للعمل بإدارات التفتيش الفني

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:54 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة - جودت عيد
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قراره بندب ما يقرب من 50 مديري وأعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للعمل بالإدارات العامة للتفتيش الفني للمصلحة لمدة عام أو تاريخ إحالتهم للمعاش أيهما أقرب..حيث تم ندب كل من كامل رمضان للعمل كمدير عام لإدارة التفتيش الفني على مكاتب القاهرة الكبرى ويعاونه كل من سيد رمضان سليمان وطارق لطفي كوكيلين لمدير عام الإدارة بالإضافة إلى 20 آخرين كأعضاء بالإدارة .

كما تم ندب السيد سلامة مديرا عاما للإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء ويعاونه السيد فرج كوكيل مدير العام بالإضافة إلى 19 عضوا آخرين .

أما فيما يتعلق بالإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب الوجه القبلي فقد قرر وزير العدل ندب كل من عاطف عبد الموجود كمدير عام الإدارة وعمرة العربي وكيلا له فضلا عن ندب 7 أعضاء آخرين للعمل بإدارة التفتيش.
وزير العدل ينتدب 50 باحثا قانونيا للعمل بإدارات التفتيش الفني
وزير العدل ينتدب 50 باحثا قانونيا للعمل بإدارات التفتيش الفني
وزير العدل ينتدب 50 باحثا قانونيا للعمل بإدارات التفتيش الفني
وزير العدل ينتدب 50 باحثا قانونيا للعمل بإدارات التفتيش الفني
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