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محافظات

صحة الدقهلية: عزل تمى الأمديد استقبل 342 مصابا بكورنا تعافى منهم 249

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:11 ص
الدكتور سعد مكي
الدكتور سعد مكي
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همت الحسينى
أعلن الدكتور، سعد مكى، وكيل وزارة الحصة بالدقهلية، اليوم الاثنين ،أداء المديرية خلال شهر أبريل فى مواجهة فيروس كورونا.

وأشارمكى، إلى تعافى وخروج تحسن 203 حالات من مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد، من محافظات الجمهورية، منهم 92 من الدقهلية
واكد وكيل الوزارة أنه تم فحص 4541 حالة من ابناء المحافظة منهم 4462 سلبيا و 179 ايجابيا، وخرج من الإيجابى تحسن وشفاء كامل 92 حالة، و87 حالة تم حجزها بمستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد.

وأضاف ان مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد استقبل 342 مريضا من محافظات الجمهورية خلال شهرابريل، خرج منهم 68 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية وبها 93 وتم تحويل 181 حالة لمقرات العزل بالمدينة الجامعية والمحافظات الأخرى.

وأشار الى أن نسبة الإصابة بالمحافظة ممن تم عمل فحص لهم تمثل 3% فقط، وترتيبها يأتى رقم 15 على مستوى الجمهورية فى الإصابات، مقارنة بعدد السكان.

وأوضح أنه تم إجراء عزل أمنى ل 19 قرية من بداية الحظر وتم فك الحظر على عدد 10 منها بعد انتهاء المده المحدده وهى 14 يوم، ومازال الحظر مستمر على 9 قرى بالمحافظة.
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