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أخبار البلد

مستشفى عزل إسنا يسجل أكبر عدد متعافين من كورونا خلال يوم.. صور

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن مستشفى إسنا التخصصي للعزل الصحي بمحافظة الأقصر،عن خروج  17 حالة من العزل للمواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"  اليوم الاثنين، بعد تعافيهم تماما من الإصابة بالفيروس.

وتابعت أن هذا العدد الأكبر في المتعافين في يوم واحد منذ بداية العزل الصحي بالمستشفى.

ويعد مستشفى إسنا التخصصي، من أكثر مستشفيات الجمهورية في حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد، وعبر أطباؤه وممرضوه عن الفرحة والسعادة والتي عمت أرجاء المستشفى احتفالا بخروج المتعافين.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
مستشفى عزل إسنا يسجل أكبر عدد متعافين من كورونا خلال يوم.. صور
مستشفى عزل إسنا يسجل أكبر عدد متعافين من كورونا خلال يوم.. صور
مستشفى عزل إسنا يسجل أكبر عدد متعافين من كورونا خلال يوم.. صور
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