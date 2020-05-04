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محافظات

تعافي 5 حالات جديدة من كورونا بدمياط

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:57 م
مستشفى العزل
مستشفى العزل
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زينب الزغبي

أعلنت مديرية الصحية بدمياط عن تعافى 5 حالات جديدة وخروجهم من مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة بعد الانتهاء من الفحوصات وتماثلها للشفاء تمامًا.

ومن جانبه صرح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، ان محافظة دمياط سجلت اليوم 3 حالات اصابه جديدة بفيروس كورونا المستجد ،وان المحافظة تشهد استقرار كبيرا في الوضع الصحى بشان فيروس كورونا.

وأكد طلحة ان اجمالى حالات التعافي بمحافظة دمياط وصل حتى الان الى 180 حالة شفاء من فيروس كورونا وهناك 143 حالة من ابناء دمياط يتلقنون العلاج بمستشفيات الحجر الصحى بمختلف مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية.

وطالب طلحة المواطنين بالالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازيةة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبشئ من الصبر سيتم القضاء على هذا الفيروس اللعين.


أن نسب التعافي تتزايد يوميًا بفضل جهود الوقاية التي تتبعها الفرق الطبية في المراكز المتخصصة للعزل وان المديرية وطاقهما الطبي يعملون على مدار 24 ساعة.

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