إزالة 1450 عقار مخالف وتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه لا تهاون فى ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين والمتعدين على أراضى أملاك الدولة او الأراضي الزراعية و مخالفات البناء بكافة أشكالها .

وأشار المحافظ إلى ان المحافظة تمكنت من إزالة 1450 حالة تعد ومخالفة بالأحياء والمراكز والمدن شملت ازالة عقارات مخالفه وتعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية وذلك خلال شهر ابريل فقط .





وأوضح انه تم إزالة 355 حالة بناء مخالف لعقارات تم بناؤها بالمخالفة أو مخالفة للاشتراطات إضافه الى ازالة 820 حالة تعد على الاراضي الزراعية بالبناء وإزالة 275 حالة تعد على الأراضي املاك الدولة .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة مواجهة التعديات والمخالفات وتنفيذ الإزالات علي مدار 24 ساعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تنفيد عمليات الإزالة للمنشآت المخالفة حتى سطح الأرض مع إعطاء الأولوية للمخالفات الكبيرة لتكون رسالة رادعة لكافة المخالفين .

وشدد على مواصلة الرصد الميدانى لاى اعمال بناء مخالف وإزالتها على الفور مؤكدا انه تنفيذًا لتوجيهات الدولة سيتم تحويل المخالفين للنيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم من أجل استرداد حق الدولة وسيادة القانون مع التصدى الحازم والتعامل الفورى مع أى حالات تعدى جديدة مستغلة للظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وشهدت حالات الإزاله القوية التى نفذتها محافظة الجيزة خلال الشهر الماضى ازاله حوالى 10 فيلات مقامه بالمخالفه على أراضي زراعية بمساحه 6,5 فدان بمناطق ابو رواش ومنيل شيحة بمراكز ومدن ابو النمرس وكرداسة كما تمكنت المحافظة من إزاله 35 عقار مخالف متعد على محور الضبعه بنطاق عزبة الخلايفة بحى الوراق اضافه الى ازاله العديد من الابراج المخالفه بنطاق أحياء العمرانية والطالبية والهرم وجنوب الجيزة .





وإزاله تعديات علي الاراضي الزراعية بقري بهبت وبيدف وكفر الرفاعي والرقه والسعودية بمركز العياط .