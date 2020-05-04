ترامب يمنح راتكليف فرصة ثانية على منصب رئيس الاستخبارات الامريكية

"راتكليف الذي انسحب من منصبه العام الماضي وسط دعم جمهوري فاتر واتهامات بأنه بالغ في مؤهلاته - يواجه جلسة استماع أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ليكون المدير التالي للاستخبارات الوطنية لترامب.





وتمثل جلسة الاستماع عودة مجلس الشيوخ إلى واشنطن وسط أزمة كوفيد 19 ، وزيادة الضغط من قبل الإدارة لاتهام الصين في تغفشي الوباء.





وقال وزير الخارجية مايكل بومبيو ، إن هناك "أدلة هائلة" على تورط الصين في تفشي المرض من مختبر أبحاث صيني في مدينة ووهان، وهو ما يرفضه المسؤولون في بكين.





وعلى الرغم من الأسئلة السابقة حول مؤهلاته، حصل راتكليف البالغ من العمر 54 عامًا على دعم حاسم الجمعة عندما قالت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز من ولاية مين، إنه "لديه الخبرة في تلبية المعيار القانوني" للإشراف على 17 وكالة استخبارات، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي.





ويضغط الديمقراطيون على راتكليف حول ما إذا كان سيكون موضوعيًا في عرض وجهات نظر أجهزة الاستخبارات، على الرغم من أن ترامب هاجم مرارًا مسؤولي الدولة العميقة" داخل الوكالات بسبب سعيهم لتقويض رئاسته، وفقا لـ بلومبرج





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