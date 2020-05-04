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بعباءة مطرزة.. هبة الأباصيرى بإطلالة جذابة تبرز جمالها

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:11 م
هبة الأباصيرى
هبة الأباصيرى
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نهى هجرس
نشرت الإعلامية هبة الأباصيرى، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رمضانية جذابة.

وظهرت بها هبة الأباصيرى، بعباءة أنيقة باللون الأبيض المطعم بالذهبى الذى يبرز جمالها، وانتعلت حذاء مكشوفا باللون الذهبى، وحملت حقيبة يد باللون الجملى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هبة الأباصيرى على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح.

واختارت تسريحة السنبلة لشعرها الأسود الطويل، وتركت بعض الخصلات المتطايرة لتظهر جمالها.

ووضعت مجموعة من الإكسسوارات الذهبية التى تبرز جمال إطلالتها.
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