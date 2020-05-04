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اقتصاد

بالأسماء.. حركة ترقيات وتنقلات بقطاع البترول

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:06 م
قطاع البترول
قطاع البترول
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مايكل عياد
اعتمد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، حركة تنقلات بين مساعدي ومديري المشروعات بشركات قطاع البترول.

وأكد الوزير في بيان رسمي، أن حركة التنقلات تهدف إلى دعم المواقع البترولية المختلفة، بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات.

وجاءت حركة التنقلات كالآتي:

محمد أحمد مختار- مساعد لرئيس الشركة العامة للبترول للتخطيط والمشروعات وعضوا بمجلس الإدارة
رضا فتحي مصطفى - مدير عام للشئون الهندسية بشركة أسيوط لتكرير البترول
محمد محمدي قطب - مدير عام للمشروعات بشركة خالدة للبترول
على أحمد على - مدير عام المشروعات بشركتي (دارا للبترول - غرب بكر للبترول)
حاتم سعيد محمد - مدير عام للمشروعات بشركة أمل للبترول
شريف السعيد محمود - مدير عام للمشروعات بشركة الحمرا أويل للبترول
خالد حسين حسن - مدير عام للمشروعات بشركة جنوب الضبعة للبترول
سامح سعيد عبدالخالق- مدير عام للمشروعات بشركة برج العرب للبترول
هشام عباس محمد- مدير عام للمشروعات بشركة الفنار للبترول
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