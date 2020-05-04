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محافظات

محافظ قنا يلتقي ١٠٥ مواطنين في مكتبه لدراسة وحل مشكلاتهم

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:39 م
محافظ قنا يلتقي ١٠٥
محافظ قنا يلتقي ١٠٥ مواطن في مكتبه لدراسة و حل مشكلاتهم
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يوسف رجب

تلقي اللواء أشرف الداودي-محافظ قنا، صباح اليوم الاثنين، 105 طلبات من المواطنين، أثناء تواجده في مكتبه، تضمنت الحصول على معاش وطلبات إسكان اجتماعى.

استمع الداودي، إلي شكوي كل مواطن علي حدة، وتم إحالة جميع الشكاوي إلي الجهات المختصة، كما هاتف المحافظ بعض التنفيذيين المختصين تليفونيا في وجود المواطن صاحب الشكوى من أجل طمأنته بأن هناك خطوات جادة تتخذ.

أوضح الداودي، بأن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات صباح اليوم بلغ 105 مواطن وكانت طلباتهم  عبارة عن طلبات للحصول على معاش تكافل وكرامة والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عينية ومادية وانتدابات والحصول وحدات إسكان اجتماعي و فرص عمل.


وأشار محافظ قنا، إلي أن لقاءاته مع  المواطنين بمقر مكتبه بالديوان العام للاستماع إلي طلباتهم وايجاد حلول لكثير منها وذلك من منطلق قناعته بأن سياسة الالتحام بالمواطنين عن قرب تٌعد من أهم قنوات الاتصال الفعالة في معرفة الكثير من المشكلات التي قد تورق المواطنين أو التي قد يعاني منها شريحة كبيرة منهم ومن ثم دراستها وضع الحلول المناسبة لها.

و أكد محافظ قنا، أن جميع العاملين بالجهاز الاداري بالمحافظة يعملون من أجل خدمة المواطن القنائي أولا.

وأبدى المواطنون، سعادتهم البالغة وقدموا الشكر لمحافظ قنا لما لمسوه من ترحيب وسعة صدر خلال الاستماع لشكواهم وحرصه على وضع حلول فورية لها من خلال التواصل المباشر مع المسئولين و تكليفهم بتوفير احتياجاتهم من المساعدات والعلاج على نفقة الدولة.

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محافظ قنا يلتقي ١٠٥ مواطنين في مكتبه لدراسة وحل مشكلاتهم
محافظ قنا يلتقي ١٠٥ مواطنين في مكتبه لدراسة وحل مشكلاتهم
محافظ قنا يلتقي ١٠٥ مواطنين في مكتبه لدراسة وحل مشكلاتهم
محافظ قنا يلتقي ١٠٥ مواطنين في مكتبه لدراسة وحل مشكلاتهم
محافظ قنا يلتقي ١٠٥ مواطنين في مكتبه لدراسة وحل مشكلاتهم
محافظ قنا يلتقي ١٠٥ مواطنين في مكتبه لدراسة وحل مشكلاتهم
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