بملايين الدولارات.. ألمانيا والنرويج واليابان تعلن المساهمة في جهود مكافحة كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن بلادها ستساهم في دعم جهود مكافحة فيروس كورونا، بتقديم 525 مليون يورو.





كما أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال مؤتمر المانحين لفيروس كورونا أن بلاده ستوفر 834 مليون دولار للمساهمة في جهود مكافحة الوباء.





وأعلنت النرويج تخصيص 50 مليون دولار لدعم منظمة الصحة العالمية.





فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تقديم باريس 500 مليون دولار لدعم مبادرات إيجاد لقاح لفيروس كورونا.





وأوضح ماكرون، أنه من الضروري العمل على تطوير البنى التحتية الصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف اليوم الاثنين، خلال مؤتمر المانحين حول فيروس كورونا أن يجب التنسيق من أجل تسريع الأبحاث لإيجاد أدوية ولقاحات وجعلها متوفرة للجميع.





ودعا الجميع للمشاركة في تمويل التجارب للوصول لعلاج لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه يجب إنتاج اللقاح بشكل كبير عند التوصل إليه وتوزيعه على الجميع.