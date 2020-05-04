صحة سوهاج تعلن خسائر حريق مستشفى طهطا

أفادت مديرية الصحة بسوهاج ، في بيان لها، أن حريقا نشب صباح اليوم الاثنين ٤ نتيجة ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف بغرفة عناية القلب العلوية بمستشفي طهطا العام.





وأوضح البيان انتقال الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة الي مستشفى طهطا العام وبرفقته فريق الطب العلاجي بقيادة دكتور علاء غفير، وتبين إتلاف جهازين تكييف هواء تم احتراقها بالكامل و جهاز مونيتور مراقبة مريض و٤ مرتبة و ٤ ستائر متحركة بين الاسرة والتى احدثت دخان كثيف وتآكل الأسلاك الكهربائية.





وأوضح البيان أن مساحة غرفة العناية التي نشب بها الحريق لم يكن بها مرضى أثناء نشوب الحريق وآخر مريض خرج الساعة ٨ صباحا، وأكد وكيل الوزارة أنه لا يوجد خسائر في الأرواح ولا إصابات من العاملين بالمستشفى ولا المرضي ولا يوجد تأثير على أداء الخدمة الصحية، حيث يوجد غرفة عناية قلبية تعمل بكامل طاقتها فى الدور الأرضي ولم تتأثر بأي شيء.





وأكد البيان أن الحريق لم يمتد إلى أى مكان آخر فى المستشفى وكافة الخدمات الأخرى بالمستشفى تؤدى بصورة عادية، وتم عمل محضر بالواقعة بقسم شرطة طهطا وجارِ التحقيقات بمعرفة النيابة العامة، وجارِ عمل اللازم نحو سرعة إصلاح التلفيات وتجهيز الغرفة مرة أخرى وخلال زيارته لمستشفي طهطا العام.





وذكر البيان أن وكيل الوزارة والفريق المرافق قاموا بالمرور علي أقسام المستشفى للاطمئنان علي المرضى ومتابعة سير العمل بأقسام الاستقبال والغسيل الكلوي وعناية الأطفال التي سيتم افتتاحها في القريب العاجل.