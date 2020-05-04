AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة العالمية: التحدي الأكبر في قضية اللقاح المضاد لـ كورونا ضمان توزيعه في أنحاء العالم

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:40 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
Advertisements
ا ش ا
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن التحدي الأكبر في إطار قضية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد يتمثل في ضمان توزيعه في كل أنحاء العالم.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في تصريح أدلى أثناء مشاركته في مؤتمر دولي افتراضي لمانحي الأموال لمكافحة فيروس كورونا، أن "التحدي المحوري لا يتمثل في سبل تطوير اللقاح، بل في إيجاد طرق لتوزيعه وإتاحة العلاج ضد عدوى (كوفيد- 19) للجميع".

من جانبه، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أثناء المؤتمر، على ضرورة ضمان أن كل العلاج من فيروس كورونا سيكون متاحا لجميع المحتاجين في كل أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يجمع مؤتمر المانحين، الذي تشارك فيه بالدرجة الأولى الدول الأوروبية دون حضور الولايات المتحدة، مبلغ 7.5 مليار يورو ستنفق في توسيع عمليات الفحوص وتطوير سبل العلاج والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن نشرت منظمة الصحة العالمية قائمة تضم 83 لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا المستجد يجري العمل عليها في دول عدة، مشيرة إلى أن 6 أمصال دخلت مرحلة الاختبارات السريرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

100 ألف مصاب .. بيانات مفزعة من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين ولبنان

الأمين العام للأمم المتحدة يناشد العالم وقف القتال والتوحد في مواجهة كورونا

بعد سرعة تفشيه.. الصحة العالمية تطالب العالم بإجراءات أشد لمواجهة كورونا

بث مباشر .. مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

الصحة العالمية: 16 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. رسالة تحذير لكل المدخنين.. مصر توصلت إلى سر التحنيط.. موعد صرف المعاشات لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه.. فيديو

شاهد استغاثات الغشاشين على جروبات أولى ثانوي : اللي يحل حاجة يبعت عشان كدة هانسقط

ماذا قدم آل سعود لبيت الله الحرام؟

عالم فذ سائق تاكسي في شوارع القاهرة .. شاهد

هل يجوز أداء 3 ركعات الوتر بتشهد واحد؟ الأزهر يجيب

تخلصك من الانتفاخ والفضلات.. خلطة خارقة لتنظيف القولون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكة وبثور.. 5 أعراض جلدية جديدة لفيروس كورونا

شاهد| مباحث تموين القاهرة تشن حملة على الأسواق وتضبط عددا من المخالفات

تخلصك من الانتفاخ والفضلات.. خلطة خارقة لتنظيف القولون