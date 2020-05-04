الصحة العالمية: التحدي الأكبر في قضية اللقاح المضاد لـ كورونا ضمان توزيعه في أنحاء العالم

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن التحدي الأكبر في إطار قضية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد يتمثل في ضمان توزيعه في كل أنحاء العالم.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في تصريح أدلى أثناء مشاركته في مؤتمر دولي افتراضي لمانحي الأموال لمكافحة فيروس كورونا، أن "التحدي المحوري لا يتمثل في سبل تطوير اللقاح، بل في إيجاد طرق لتوزيعه وإتاحة العلاج ضد عدوى (كوفيد- 19) للجميع".



من جانبه، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أثناء المؤتمر، على ضرورة ضمان أن كل العلاج من فيروس كورونا سيكون متاحا لجميع المحتاجين في كل أنحاء العالم.



ومن المتوقع أن يجمع مؤتمر المانحين، الذي تشارك فيه بالدرجة الأولى الدول الأوروبية دون حضور الولايات المتحدة، مبلغ 7.5 مليار يورو ستنفق في توسيع عمليات الفحوص وتطوير سبل العلاج والوقاية من فيروس كورونا المستجد.